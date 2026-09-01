Воронежский суд быстрее КДК: парочка фанатов «Факела» лишена футбола на три года, FAN ID помог вычислить хулиганов

Советский районный суд города Воронежа вынес решение по факту нарушения общественного порядка на матче «Факел» - «Зенит» 29 августа (0:1).
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