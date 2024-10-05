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Закон и Порядок

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Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал?

Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал?

Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал? Что может и чего не может полпред президента в нынешнее время? Герой России, бывший командир батальона «Спарта» и спикер парламента ДНР Артём Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну-ка не нукай. Не отслеживала бы, не возвращалась бы к прошлому. Сама себя же и подставила))) и отвянь, надоела, липучка.
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3 час.
Катерина
Я на  этом  сайте  ЗАГОЛОВКУ  МИНУС  ПОСТАВИЛА...  и  дальше  пошла  по  МТ.  Не  собиралась  даже в  обсуждении  участвовать.  Я  всё  по  теме  сказала  ТУТ : https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43917241060/Smozhet-li-Artyom-ZHoga-zachistit-liberalnyiy-Ural-?&amp;utm_referrer=mirtesen.ru
Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал?
Любопытно, однако - МирТесен
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3 час.
Катерина
Хочу  и  нукаю.  Ты  мне  не  указ. И  ещё, признаюсь,  у  меня  на  &quot;Закон  и  порядок&quot; визуальная  закладка  для  выхода  на  МТ,  поэтому  я  на  тебя  и вышла  в  ЭТОЙ  теме. А  так  я  отплясалась  на  другом  сайте.)
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2 час.

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