Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал? Что может и чего не может полпред президента в нынешнее время? Герой России, бывший командир батальона «Спарта» и спикер парламента ДНР Артём Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО.
Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ну-ка не нукай. Не отслеживала бы, не возвращалась бы к прошлому. Сама себя же и подставила))) и отвянь, надоела, липучка.
Ответить
3 час.
Катерина
Я на этом сайте ЗАГОЛОВКУ МИНУС ПОСТАВИЛА... и дальше пошла по МТ. Не собиралась даже в обсуждении участвовать. Я всё по теме сказала ТУТ : https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43917241060/Smozhet-li-Artyom-ZHoga-zachistit-liberalnyiy-Ural-?&utm_referrer=mirtesen.ru
Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал?
Любопытно, однако - МирТесен
Ответить
3 час.
Катерина
Хочу и нукаю. Ты мне не указ. И ещё, признаюсь, у меня на "Закон и порядок" визуальная закладка для выхода на МТ, поэтому я на тебя и вышла в ЭТОЙ теме. А так я отплясалась на другом сайте.)
Ответить
2 час.
Свежие комментарии