ВераВерная Ну-ка не нукай. Не отслеживала бы, не возвращалась бы к прошлому. Сама себя же и подставила))) и отвянь, надоела, липучка.

Катерина Я на этом сайте ЗАГОЛОВКУ МИНУС ПОСТАВИЛА... и дальше пошла по МТ. Не собиралась даже в обсуждении участвовать. Я всё по теме сказала ТУТ : https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43917241060/Smozhet-li-Artyom-ZHoga-zachistit-liberalnyiy-Ural-?&utm_referrer=mirtesen.ru Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал? Любопытно, однако - МирТесен