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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бубнов о 6 победах «Краснодара» в 6 турах: «Явный фаворит. Прибивают дома «Зенит» и «Спартак» – 90% они чемпионы»

Александр Бубнов назвал «Краснодар» явным фаворитом текущего сезона РПЛ . «Быки» выиграли все 6 матчей и лидируют в таблице, опережая идущего вторым «Спартак» на 5 очков.

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