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Болгарский актер Костов заменит Биковича в «Белом лотосе»

Болгарский актер Костов заменит Биковича в «Белом лотосе»

Сербско-российскому актеру Милошу Биковичу, которого отстранили от роли русского тренера по йоге в новом сезоне сериала «Белый лотос», нашли замену – его персонажа сыграет болгарский актер Джулиан Костов.

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