Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики в РФ

Аким Воземчук

Часть молодежи устроилась в новых технопредприятиях,где требуется высокий уровень знаний и профессиональных навыков ,та же набирающая рост кадровая нехватка айтишников всасывает всех кто мало мальски знаком с этой отраслью и эта нехватка растет.Поэтому профессии строителей,рабочих в ЖКХ и не стало их заменили мигранты которые сейчас держат эти отрасли на плаву.Выгнать мигрантов означает конец экономике,многие отрасли просто остановятся в то время как стройка требует новых рабочих рук.Так что остается контролировать среду мигрантов и заставлять их уважать место пребывания.