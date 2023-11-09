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Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики в РФ

Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики в РФ

Основной проблемой для экономики России в текущий момент является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Часть молодежи устроилась в новых технопредприятиях,где требуется высокий  уровень знаний и профессиональных навыков ,та же набирающая рост кадровая нехватка айтишников всасывает  всех кто мало мальски знаком с этой отраслью и эта нехватка растет.Поэтому профессии строителей,рабочих в ЖКХ и не стало их заменили мигранты которые сейчас держат эти отрасли на плаву.Выгнать мигрантов означает конец экономике,многие отрасли просто остановятся в то время как стройка требует новых рабочих рук.Так что остается контролировать среду мигрантов и заставлять их уважать место пребывания.
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