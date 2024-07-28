США необоснованно обвиняют РФ в создании напряженности — Путин

Руководство США обвиняют Россию в нагнетании напряженности в связи с полетами стратегической авиации, при этом американцы постоянно патрулируют российские границы, заявил президент России Владимир Путин 28 июля в выступлении на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
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