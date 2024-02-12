В Госдуме вновь рассмотрят законопроект от ЛДПР, защищающий права потребителей

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел личную ревизию товаров в одном из сетевых продуктовых магазинов Барнаула во время своего рабочего визита в Алтайский край и проверил ассортимент на соответствие стоимости товара его заявленному и фактическому весу.
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