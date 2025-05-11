Эрдоган заявил о необходимости прекращения огня для ведения переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru Турция готова принять прямые переговоры по завершению вооруженного противостояния на Украине, но условия для их ведения должно обеспечить всеобъемлющее прекращение огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии