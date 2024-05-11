Беспилотный автомобиль Swaayatt Robots умеет нарушать ПДД. Это помогает ему выжить на индийских дорогах

Автономный автомобиль Swaayatt Robots специально научили нарушать ПДДИндийская компания Swaayatt Robots разработала беспилотный автомобиль, который для адаптации к хаотичным условиям дорожного движения в Индии научен вести себя как типичный местный водитель.
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