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Политолог Сипров: Россия не намерена отказываться от своих политических целей

Политолог Сипров: Россия не намерена отказываться от своих политических целей

Основной посыл, который российский лидер Владимир Путин донесет до избранного президента США Дональда Трампа в ходе переговоров, заключается в том, что Москва не намерена отказываться от своих глобальных политических целей.

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