ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Родители разводятся, потому что я написала заявление на брата

Родители разводятся, потому что я написала заявление на брата

В семье полный разлад. Родители разводятся, потому что я наконец не выдержала и решила написать заявление в полицию на своего брата.

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Комментарии
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МН
Миннур Нафикова
Это 1я судимость у этого утырка-вдруг условку дадут? И АД продолжится? 😱
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12 час.
Владимир Соколов
прекрасный пример бабьего воспитания)) и ее игры на чувствах мужчины.
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3 час.
Майя Maja
Придется выдержать до конца. Этого утырка надо закрывать, т.к исправлять поздно. А развод родителей назрел тогда , когда папаня голову в песок прятал от проблем с сыном, когда тот поперек кровати лежал.
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19 мин.

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