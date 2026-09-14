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Газета.ру

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Собянин: московские врачи провели более 31 тыс. операций в ЛНР и ДНР

Собянин: московские врачи провели более 31 тыс. операций в ЛНР и ДНР

14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды города московским врачам, которые оказывают помощь жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в составе выездных бригад.

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