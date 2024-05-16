В Челябинске на территории ГСК нашли тела четырех горожан

Следователями регионального СКР проводится проверка по факту смерти четверых мужчин в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, тела четверых мужчин обнаружили в гараже, расположенном в гаражно-строительном кооперативе «ТЭЦ-1» в Ленинском районе Челябинска.