Александр РоманченкоПолитикаМакедонцы: судьба народа в истории МИР ИСТОРИИ Македонцы: судьба народа в истории Македонский народ имеет сложнейшую историю.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Македонский народ имеет сложнейшую историю. Дело в том, что современные жители Македонии и древние племена, что некогда возглавлял знаменитый Александр, принадлежат к разным этносам и имеют разных предков. Историки придерживаются мнения, что нынешние македонцы представляют собой сравнительно молодой народ, причём ряд исследователей считает, что и сейчас он находится на стадии своего формирования. ..."Александр Романченко"...Македонский народ имеет сложнейшую историю. Дело в том, что современные жители Македонии и древние племена, что некогда возглавлял знаменитый Александр, принадлежат к разным этносам и имеют разных предков. Историки придерживаются мнения, что нынешние македонцы представляют собой сравнительно молодой народ, причём ряд исследователей считает, что и сейчас он находится на стадии своего формирования. ..."Александр Романченко"...Македонский народ имеет сложнейшую историю. Дело в том, что современные жители Македонии и древние племена, что некогда возглавлял знаменитый Александр, принадлежат к разным этносам и имеют разных предков. Историки придерживаются мнения, что нынешние македонцы представляют собой сравнительно молодой народ, причём ряд исследователей считает, что и сейчас он находится на стадии своего формирования. ..."Комментировать
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