Женская эякуляция: тайна, которая привлекает внимание и порождает споры

Женская эякуляция является сложным и многосторонним явлением, суть которого заключается в вытекании значительного объёма молочно-белой жидкости из парауретральных желёз, известных как железы Скина, во время сексуальной стимуляции у женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии