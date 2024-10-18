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Агроэксперт Березнюк объяснил важность запрета на три вида ПЭТ-упаковки

Агроэксперт Березнюк объяснил важность запрета на три вида ПЭТ-упаковки

С сентября 2025 года в России запретят производство и использование трех видов ПЭТ-упаковки. Почему это решение столь важно для РФ рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, пишет RT.

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