Женщина прибыла на встречу с женихом, но оказалось, что она общалась с ИИ

66-летняя женщина приехала в аэропорт Чиангмая в Таиланде, чтобы встретиться с мужчиной по имени Чай, с которым долго общалась в интернете и испытывала к нему романтические чувства.
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