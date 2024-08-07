Новая статья: Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold6: победа консерваторов Всл...

Новая статья: Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold6: победа консерваторовВслед за раскладушкой Samsung Galaxy Z Flip6 подробно рассказываем о «большом» складном смартфоне бренда – Samsung Galaxy Z Fold6; он обновился чуть более значительно, нежели «флип», но глубинная суть обновления та же: смартфон стал еще умнее за счет возможностей встроенного искусственного интеллекта Galaxy AI источник#Samsung_Galaxy_Z.