Российским производителям придется искать новые формы упаковки продукции

Новые формы упаковки товаров и ребрендинг придется провести многим производителям в России из-за нехватки полиграфической продукции в условиях санкций и из-за ухода крупных западных производителей упаковки из России, 9 августа сообщает РБК Pro.
Новые формы упаковки товаров и ребрендинг придется провести многим производителям в России из-за нехватки полиграфической продукции в условиях санкций и из-за ухода крупных западных производителей упаковки из России, 9 августа сообщает РБК Pro.
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