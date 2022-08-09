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Российским производителям придется искать новые формы упаковки продукции

Российским производителям придется искать новые формы упаковки продукции

Новые формы упаковки товаров и ребрендинг придется провести многим производителям в России из-за нехватки полиграфической продукции в условиях санкций и из-за ухода крупных западных производителей упаковки из России, 9 августа сообщает РБК Pro.

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