Загадочный Чарльз Хэтфилд. Великий шарлатан или опередивший время учёный?

В 1915 году в Калифорнии разразилась сильнейшая за сотни лет засуха. В надежде спасти посевы отчаявшиеся фермеры нанимали ведьм и колдуний для поиска подземных источников, а также обращались к заклинателям дождя, которые существовали во все времена.