США модифицирует ударные дроны за $500 млн

Контракт стоимостью в 500 млн долларов (44,5 млрд руб.) на модификацию разведовательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle подписала с компанией General Atomics министерство обороны США, 16 августа сообщила пресс-служба ведомства.
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