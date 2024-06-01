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В Таиланде введут туристический налог для русских граждан

В Таиланде введут туристический налог для русских граждан

«Плата за приезд» будет варьироваться от 150 бат до 300 бат.Таиланд анонсировал планы по введению нового туристического налога, который затронет всех иностранных туристов, включая граждан России.

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