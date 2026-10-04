Племянник Кашпировского рассказал о воле дяди быть кремированным

Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский хотел, чтобы его кремировали после смерти. Об этом 4 октября рассказал его племянник Юрий Мамаев.
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не ну а чё так же и Чумак , он тоже воду зарядит руками потрогает . а люди . ну кто помнит