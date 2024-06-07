«Мы заключили перемирие»: Марко — об отношениях с Хорнером

Getty Images / Red Bull Content PoolСитуация вокруг руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера, которая стала главным инфоповодом в начале года, вроде бы сошла на нет, что подтвердил и спортивный консультант команды Хельмут Марко.
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