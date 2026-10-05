Капризов: «Даже те, кто не смотрит хоккей, знают, кто такой Овечкин»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отреагировал на решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина уйти из НХЛ после нынешнего сезона.
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