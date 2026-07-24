Европа стрижет американских гигантов: Трамп снова грозит кулаком в пустоту?

Трамп вообще-то не первый раз расписывается в своей беспомощности перед Европой. Источник фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Такая слетая Европа качает права по Украине и запросто снимает шерсть с американских гигантов.
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