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Европа стрижет американских гигантов: Трамп снова грозит кулаком в пустоту?

Европа стрижет американских гигантов: Трамп снова грозит кулаком в пустоту?

Трамп вообще-то не первый раз расписывается в своей беспомощности перед Европой. Источник фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Такая слетая Европа качает права по Украине и запросто снимает шерсть с американских гигантов.

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