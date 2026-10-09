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Евстигнеев оставил молодой вдове наследство, а спустя 26 лет за семейное имущество судился сын её другого мужа: кому достались квартиры и дом

Евстигнеев оставил молодой вдове наследство, а спустя 26 лет за семейное имущество судился сын её другого мужа: кому достались квартиры и дом

Спустя 26 лет после смерти Евгения Евстигнеева вокруг собственности его вдовы Ирины Цывиной разгорелся судебный спор.

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