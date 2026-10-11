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Туризм и География

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Октябрьская щука: как перестроиться на осенний режим и найти активного хищника

Октябрьская щука: как перестроиться на осенний режим и найти активного хищника

Каждый год наблюдаю одну и ту же картину: рыболовы, привыкшие к летним точкам, продолжают облавливать прибрежную траву, которая к октябрю уже потеряла свою привлекательность для хищника.

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