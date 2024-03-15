Болеем за наших!🔥 22-24 марта на городском стадионе города Михайловка состоится финальный этап Чемпионата Волгоградской области по мини-футболу среди команд 2 группы.
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Болеем за наших!🔥 22-24 марта на городском стадионе города Михайловка состоится финальный этап Чемпионата Волгоградской области по мини-футболу среди команд 2 группы.