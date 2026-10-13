Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске

Российская армия продолжает наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться .
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