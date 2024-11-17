CNN: ВС РФ завладели инициативой на всех направлениях в зоне конфликта

Представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в интервью CNN выразил мнение, что российские военные приобрели активное преимущество на всех направлениях в зоне конфликта на Украине, что представляет негативные перспективы для Киева.
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