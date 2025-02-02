Аналитики Beincrypto назвали ТОП-3 криптовалюты из сектора AI, на которые стоит обратить внимание в первую неделю февраля

Криптовалюты из сектора искусственного интеллекта продемонстрировали бычий импульс в последнюю неделю января, при этом некоторые проекты отскочили от недавних минимумов и потенциально принесли огромную прибыль в первые дни февраля.
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