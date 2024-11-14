ЦБ не будет «одномоментно» снижать ключевую ставку

Банк России будет менять ключевую ставку плавно, по мере стабилизации инфляции и возвращения ключевой ставки в нормальный диапазон, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрея Гангана.
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