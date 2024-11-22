Двойная польза от бутылки с водой в морозилке: положите несколько и за свет придется меньше платить Ольга БезродняяКладя бутылку с водой в морозильную камеру, вы можете использовать удивительный, но очень эффективный способ поддержания низкой температуры в холодильнике.
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