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Двойная польза от бутылки с водой в морозилке: положите несколько и за свет придется меньше платить

Двойная польза от бутылки с водой в морозилке: положите несколько и за свет придется меньше платить

Двойная польза от бутылки с водой в морозилке: положите несколько и за свет придется меньше платить Ольга БезродняяКладя бутылку с водой в морозильную камеру, вы можете использовать удивительный, но очень эффективный способ поддержания низкой температуры в холодильнике.

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