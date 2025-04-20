Зачистка дворца Дар-уль-Аман

Дворец Дар-уль-Аман 28 декабря в Генеральный штаб приезжает Станислав Лаговский, начальник физподготовки и спорта дивизии, с приказом комдива произвести зачистку дворца Дар-уль-Аман, который находится через дорогу от Генерального штаба.
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