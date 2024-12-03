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Матвиенко призвала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации

Матвиенко призвала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российский Минздрав провести разъяснительную работу по клиническим рекомендациям, которые должны вступить с 1 января следующего года.

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