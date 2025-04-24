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Трусова показала видео первой реакции на положительный тест на беременность

Трусова показала видео первой реакции на положительный тест на беременность

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала видео своей первой реакции на положительный тест на беременность.

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