Русская весна

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Гибель проекта «Навальный»: Соболь последовала примеру соратников из ФБК

Гибель проекта «Навальный»: Соболь последовала примеру соратников из ФБК

Сколько веревочке ни виться, а конец все-таки будет. Вот так и случилось в истории берлинского пациента Навального.

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Геннадий Бережнов
Она видимый враг из отряда Навального и как он и сам особой угрозы не представлял. Хуже гораздо скрытая угроза сотен ОНК из США и Запада разлагающих общество ежедневно. Но вот Путин не видит эту угрозу, а зря! Западные ценности по тихому переползают границы России и отравляют народ. Это не свобода слова, а свобода русофобии и подготовка к госперевороту!
Valentina Fortuna
ne poimu kak mog sbezat etot zverek,ved u nee na noge braslet.
Владимир
Переворот уже произошел и уже давно.Кому принадлежит власть... правильно ... думаю и вы знаете.

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