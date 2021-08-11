Гибель проекта «Навальный»: Соболь последовала примеру соратников из ФБК

Русская веснаПолитикаГибель проекта «Навальный»: Соболь последовала примеру соратников из ФБК Сколько веревочке ни виться, а конец все-таки будет. Вот так и случилось в истории берлинского пациента Навального.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновОна видимый враг из отряда Навального и как он и сам особой угрозы не представлял. Хуже гораздо скрытая угроза сотен ОНК из США и Запада разлагающих общество ежедневно. Но вот Путин не видит эту угрозу, а зря! Западные ценности по тихому переползают границы России и отравляют народ. Это не свобода слова, а свобода русофобии и подготовка к госперевороту!Valentina Fortunane poimu kak mog sbezat etot zverek,ved u nee na noge braslet.ВладимирПереворот уже произошел и уже давно.Кому принадлежит власть... правильно ... думаю и вы знаете.Комментировать
Свежие комментарии