В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по озвученной в эфире федерального канала информации о неэффективной врачебной деятельности доктора Сергея Коновалова

В эфире федерального телеканала продолжается обсуждение темы о деятельности доктора Сергея Коновалова, который длительное время за материальное вознаграждение проводит в различных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сеансы исцеления.
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