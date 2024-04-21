РФ обратилась к МИД Турции из-за ситуации с транзитом в Латинскую Америку

Российские дипломаты в Турции плотно отслеживают ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне возникающих сложностей, и ожидают от МИД страны и руководства авиакомпании Turkish Airlines реакции на поступающие обращения.
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