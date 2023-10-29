Стартовая решетка Гран При Мексики Формулы 1. Начало гонки в 23:00 по мск

Стартовая решетка Гран При Мексики Формулы 1. Начало гонки в 23:00 по мскGetty Images / Red Bull Content PoolТренировки и квалификация Гран При Мексики позади, впереди главное событие 19-го этапа Формулы 1 2023 года – гонка.
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