«Дни любования глицинией» в Ялте: программа фестиваля

В Большой Ялте стартовал ежегодный фестиваль «Дни любования глицинией», который продлится до 30 мая. В программе заявлены концерты, мастер-классы по танцам, пленэры, дни открытых дверей в местных музеях, пешеходные экскурсии и традиционный конкурс фотографий.
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