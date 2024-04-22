«Дни любования глицинией» в Ялте: программа фестиваля

В Большой Ялте стартовал ежегодный фестиваль «Дни любования глицинией», который продлится до 30 мая. В программе заявлены концерты, мастер-классы по танцам, пленэры, дни открытых дверей в местных музеях, пешеходные экскурсии и традиционный конкурс фотографий.