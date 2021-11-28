«Я единственный, кто не понимает, почему игра не была отложена?» Бернарду Силва о матче «Белененсеш» — «Бенфика»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал проведение матча 12-го тура чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой».

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