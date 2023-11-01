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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога, сообщил губернатора Михаила Развожаева. Согласно алгоритму действий, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение, а гражданам следует пройти в укрытия или принять меры безопасности дома.

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