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Овечкин повторил рекорд Ягра по победным шайбам и еще приблизился к Гретцки

Овечкин повторил рекорд Ягра по победным шайбам и еще приблизился к Гретцки

В регулярном чемпионате НХЛ "Вашингтон" на своем льду разгромил "Эдмонтон" со счетом 7:3. Капитан "столичных" Александр Овечкин оформил хет-трик и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб.

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