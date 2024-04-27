Спустя 25 лет после замужества познакомилась со свекром и была просто поражена

Майя Maja

Пусть вскрывает свой чертов депозит и продает ценные бумаги и драгоценные металлы. И живет на эти деньги ( хотя я сомневаюсь, что депозит существует, если он уже без единого евро приехал обратно в Россию и сел на шею сыну). Но существует и другой вариант " яблоко от яблони"... Отец мог наобещать сыну золотые горы, а тот не рассказал об этом матери и жене. Не зря сынок так категорично стал тратиться на отца невзирая на то, что отрывает от семьи привычный и стабильный доход. Даже мнение мамы, которую с ним оставил отец , тогда маленьким ребенком его не интересует. Значит главное это деньги... Это вообще тогда труба семье((