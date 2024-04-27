ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Мама глухая напрочь. Больная женщина((Брат женился на м...
  • Майя Maja
    🌹😍- Твоя дочь хоть ...
  • Вера Федорова
    Ой, Майя, ладно...всё хорошо- пусть мамочка с дочуркой живут, как хотят. И нам с вами будет счастье😉. Спокойной ночи...- Твоя дочь хоть ...

Спустя 25 лет после замужества познакомилась со свекром и была просто поражена

Спустя 25 лет после замужества познакомилась со свекром и была просто поражена

Мы с мужем женаты уже более двадцати лет. Дети давно выросли, живут отдельно. Ну а мы наконец-то достроили свой дом за городом и переехали туда жить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Пусть вскрывает свой чертов депозит и продает ценные бумаги и драгоценные металлы. И живет на эти деньги ( хотя я сомневаюсь, что депозит существует, если он уже без единого евро приехал обратно в Россию и сел на шею сыну). Но существует и другой вариант &quot; яблоко от яблони&quot;...  Отец мог наобещать сыну золотые горы, а тот не рассказал об этом матери и жене. Не зря сынок так категорично стал тратиться на отца невзирая на то, что отрывает от семьи привычный и стабильный доход. Даже мнение мамы, которую с ним оставил отец , тогда маленьким ребенком его не интересует. Значит главное это деньги...  Это вообще тогда труба семье((
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх