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SCMP: Украина не сможет заменить КНР в поставках редкоземельных металлов в США

SCMP: Украина не сможет заменить КНР в поставках редкоземельных металлов в США

После подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США потребуется еще много лет, чтобы Киев смог стать конкурентоспособным поставщиком критически важных ресурсов для производства высокотехнологичной продукции, «зеленой» энергии и аэрокосмических материалов на американский рынок.

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