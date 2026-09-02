Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре

В конце лета российская армия освободила Святогорск — город в ДНР. А неделей ранее в Святогорской лавре произошло страшное нападение на монахов и трудника.
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