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Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре

Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре

В конце лета российская армия освободила Святогорск — город в ДНР. А неделей ранее в Святогорской лавре произошло страшное нападение на монахов и трудника.

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