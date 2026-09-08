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Чаллыда күренекле режиссер Айдар Җаббаров белән очрашу була

Чаллыга Россия Президенты премиясе лауреаты, РФ Театр әһелләре берлегенең «Алтын битлек» премиясе иясе, Кәрим Тинчурин театрының баш режиссеры Айдар Җаббаров килә.

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