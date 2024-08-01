В Хабаровском крае назначили и. о. зампреда правительства

ХАБАРОВСК, 31 июл — РИА Новости. Исполняющим обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам стал министр социальной защиты края Александр Дорофеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцблока.
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